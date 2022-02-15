Путин и Шойгу. Фото: Кремль

Владимир Путин 14 февраля провел две рабочие встречи: с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Кремля.

Многих удивило, что собеседники сидят очень далеко друг от друга. 

Путин и Лавров

При этом два месяца назад Путин уже объяснял почему он практикует такой формат совещаний.

"Мы просто по телевизору не показываем. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камеры с людьми работаем. А так каждый день я практически встречаюсь, и совещания проводим. Ну просто сядут от меня подальше на три метра люди, и все", - объяснил тогда Путин.

Ранее "Страна" публиковала фото во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Кремль, на которых российский лидер Владимир Путин сидит с коллегой за огромным столом на расстоянии около четырех метров. Путин держал Макрона на таком расстоянии от себя, потому что гость отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус, не желая давать россиянам свою ДНК.

Осенью мы сообщали, что Путин испытал вакцину против коронавируса, которую капают в нос.

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