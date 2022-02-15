Владимир Путин 14 февраля провел две рабочие встречи: с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Кремля.

Многих удивило, что собеседники сидят очень далеко друг от друга.

При этом два месяца назад Путин уже объяснял почему он практикует такой формат совещаний.

"Мы просто по телевизору не показываем. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камеры с людьми работаем. А так каждый день я практически встречаюсь, и совещания проводим. Ну просто сядут от меня подальше на три метра люди, и все", - объяснил тогда Путин.

Ранее "Страна" публиковала фото во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Кремль, на которых российский лидер Владимир Путин сидит с коллегой за огромным столом на расстоянии около четырех метров. Путин держал Макрона на таком расстоянии от себя, потому что гость отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус, не желая давать россиянам свою ДНК.

Осенью мы сообщали, что Путин испытал вакцину против коронавируса, которую капают в нос.