Завтра, 15 февраля, Государственная Дума РФ рассмотрит вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР".

Есть два варианта обращения, они будут рассмотрены на основе рейтингового голосования.

Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Тelegram-канале.

"Вопрос обращения к Президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования", - написал он.

На пленарное заседание Госдумы вынесут два постановления об обращении к Путину, их обсудят на альтернативной основе. В первом варианте предлагается незамедлительно после принятия направить обращение президенту, во втором - для изучения и отзывов направляется в МИД РФ и и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.

"Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов", - объяснил Володин.

Напомним, проект о признании так называемых "республик" на Донбассе подготовила Коммунистическая партия России. При этом заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин считает, что "признание "ДНР" и "ЛНР" - это провокация военных действий".

Также сообщалось, что Совет Госдумы РФ рассмотрит проект обращения к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". Что будет дальше?