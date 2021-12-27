Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина может напасть на Россию уже в начале 2022 года.

По его мнению, стоит ожидать атаки на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск, поскольку "Запад толкает украинцев к агрессивному решению". Об этом сообщает URA.RU.

"Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них ( в Украине - Ред.) все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ - это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта", - заявил Михаил Делягин.

Напомним, из-за угрозы вторжения России в Киеве организовали штаб территориальной обороны. Учения планируют провести уже в январе.

Ранее "Страна" сообщала, что президент РФ Владимир Путин допустил попытки США подтолкнуть Украину к нападению на Крым и напомнил о наличии у России ракет "Циркон". Кроме того, мы писали об опасениях Вашингтона , что Украина может ударить по России первой, если ей предоставить оперативные разведданные данные в реальном времени.

Также мы сообщали, что в комитете Верховной Рады по обороне и разведке не верят во вторжение Путина в Украину.