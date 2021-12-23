Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен считает маловероятным масштабное вторжение Российской Федерации в Украину, о котором в последнее время много пишут западные СМИ.

Об этом со ссылкой на дипломатического представителя сообщает Deutsche Welle в четверг, 23 декабря.

"За последние недели мы также не видим значительного наращивания войск на границе России с Украиной. Поэтому я считаю маловероятной возможность масштабного нападения со стороны России", - заявила Анка Фельдгузен.

Вместе с тем, посол добавила, что она со всей серьезностью относится к действиям Российской Федерации. "В этой ситуации важно проявлять спокойствие, рассудительность и бдительность", - заявила дипломатический представитель.

Напомним, недавно посол Украины в США рассказала о трехуровневом "пакете сдерживания" России, который Киев предложил Западу.

Также мы писали, что в Белом доме считают, что у них есть четыре недели на предотвращение вторжения РФ в Украину.

Вместе с тем, сообщалось, что две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее вторжения.