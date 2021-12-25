Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине оперативных разведданных в реальном времени, которые касаются возможного вторжения РФ. Однако Вашингтон опасается, что это приведет к тому, что Украина нанесет удар первой.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Речь идет о том, чтобы предоставлять Украине информацию, движутся ли российские войска для перехода через украинскую границу, в реальном времени. В США полагают, что если передать ее вовремя, это может позволить украинским военным хорошо подготовиться к атаке.

"Спецслужбы США уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем они имели до наращивания российской армии", - пишет газета.

При этом, американские официальные лица, пишет газета, признают, что "одна из потенциальных проблем, связанных с предоставлением действенных разведданных, заключается в том, что это может привести к тому, что Украина нанесет удар первой. И именно такой сценарий Владимир Путин пытается "продать" российской публике".

Издание напоминает, что США уже предоставляют Украине военную помощь, в том числе поставками летальных вооружений. В частности, с 2018 года Украине поставляются противотанковые ракетные комплексы Javelin. В этом году президент Джо Байден санкционировал их дополнительные поставки.

В список возможных потенциальных военных поставок входит перенаправление на Украину вертолетов и другой военной техники, ранее выделенной афганским военным.

Напомним, по информации The New York Times, США и Британия направили экспертов по кибервойне в Украину для защиты от потенциальной кибератаки РФ.

Также мы писали о том, что Россия объявила об отводе части военных от границы с Украиной.