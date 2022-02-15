Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля "готов вести переговоры" по поводу ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности.

Комментарий он дал журналисту телеканала CNN.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии… И на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее "Страна" писала, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре с журналистом ВВС Radio 5 допустил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Его слова прокомментировал Дмитрий Песков, одобрив их.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал Песков.