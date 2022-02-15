Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев заявила, что приоритет Лондона - возвращение британцев.

Так глава МИД ответила на вопрос ведущей телеканала Sky News о том, сколько украинских беженцев следует принять Британии "в случае необходимости".

"На данный момент мы не на этом этапе... Мы работаем над гуманитарным ответом, с партнерами... Наш приоритет сейчас - обеспечить возвращение британских граждан, которые хотят вернуться", - заявила Трасс.

В то же время замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что гражданам Великобритании не следует ожидать военной эвакуации со стороны правительства своей страны в случае конфликта в Украине, они должны покинуть украинское государство сейчас. В интервью SkyNews Хиппи также заявил, что "британских военных не будет в Украине" в случае вторжения России.

Также напомним, что инспекторы, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начали покидать нашу страну 12-13 февраля.

Помимо этого, "Страна" писала о том, как британские таблоиды пытаются сбить успокаивающий эффект от заявлений минобороны России о вторжении в Украину