По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), уже более 40 тысяч беженцев с Донбасса прибыли в Россию.

Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, пишет "РИА Новости".

"Прозвучала информация, что более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области", — сказал он, добавив, что для эвакуированных развернули 92 пункта временного размещения.

Около двух тысяч человек отправились в Воронежскую и Курскую области — по словам Чуприяна, ночью ушли три поезда.



Он добавил, что ведомство проверяет всю информацию о размещении беженцев и будет реагировать на каждый проблемный случай.



"И это тоже стимулирует на местах глав муниципальных образований работать более оперативно. Да, есть где-то какие-то задержки, мы не скрываем", — подытожил он.

Напомним, сегодня ВСУ заявляли об обстрелах на Донбассе, "ЛНР" - об отбитой атаке, а "ДНР" - о диверсантах.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".