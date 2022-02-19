На контрольно-пропускном пункте "Изварино", который ведет из Луганска в Россию, собралось большое количество беженцев.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в субботу, 19 февраля.

По данным издания, от границы и до места временного поселения беженцев возит бесплатный автобус, а также свои услуги им предлагают таксисты. До российского Донецка везут за 500-700 рублей (около 180-250 гривен) - это ближайший к Луганску город Российской Федерации.

Некоторых из беженцев встречают родственники. Кроме того, на границе много детей, поскольку их стараются вывезти в первую очередь.

"Страна" сообщала о том, что в "ЛНР" заявили, что нашли автомобиль, начиненный взрывчаткой, за 30 километров до российской границы - как раз по трассе, по которой везут беженцев на КПП "Изварино".

Напомним, что в Донецке на фоне обострения и массового выезда жителей "ЛДНР" в Россию появился новый вид бизнеса - эвакуационные перевозки. Предприимчивые бизнесмены предлагают забрать беженцев из любого района города и вывезти в РФ.

Также мы писали о том, что из "ДНР" собираются эвакуировать 700 тысяч жителей, это каждый третий житель "республики".

В то же время, детские дома и интернаты "ЛНР" эвакуируют на территорию Российской Федерации, а "Минобразования ЛНР" приостановило учебный процесс в школах и в ВУЗах.

Кроме того, мы публиковали фото и видео, на которых можно заметить, как автобусы с эвакуированными из городов Донбасса людьми едут в Россию.

"Страна" внимательно следит за происходящим на Донбассе в обновляемом материале.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".