Эвакуированные жители из "ЛДНР" могут провезти через границу домашних животных без предоставления их документов.

Об этом сообщают в Телеграм.

Документы ни на котов, ни на собак не спрашивают, сообщают люди, которые уже въехали в Россию.

Напомним сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о начале эвакуации в Россию, вслед за ним эвакуироваться порекомендовал и "глава ЛНР".

Ранее мы писали, что появились фото и видео, на которых видно, как автобусы с эвакуированными из городов Донбасса людьми едут в Россию.

Также мы рассказали, что из "ДНР" собираются эвакуировать 700 тысяч жителей, это каждый третий житель "республики". Такая цифра указана в сообщении "МЧС республики" в соцсети ВКонтакте от 18 февраля.

Напомним, мы писали, что в Донецке на фоне обострения и массового выезда жителей "ЛДНР" в Россию появился новый вид бизнеса - эвакуационные перевозки. Буквально сегодня в Сети появились объявления "Помощь в эвакуации населения". Там предлагают забрать беженцев из любого района города и вывезти в РФ.

Мы следим за тем, что происходит на Донбассе и вокруг Украины 18 февраля.