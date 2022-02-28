Германия готова принять всех беженцев из атакованной Россией Украины, которые прибудут на территорию Евросоюза. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"- главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

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