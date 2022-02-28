В понедельник, 28 февраля, президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Напомним, ранее в Евросоюзе рассказали о процедуре принятия Украины в ЕС.

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