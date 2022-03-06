Сегодня, 6 марта, россияне снова сорвали открытие гуманитарного коридора в Мариуполе. Ночью украинская сторона договорилась об открытии коридора, но он так и не заработал.

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Верещук в своем заявлении.

"Около 9:20 начался обстрел градами, гуманитарный коридор так и не заработал...Россияне снова цинично обстреливали путь, по которому должен был идти наш гуманитарный конвой", - рассказала генпрокурор.

Отдельно Верещук рассказала об иностранных студентах, которые остались в Украине и нуждаются в эвакуации. Часть из них находятся в Мариуполе.

"Мы передавали информацию РФ о том, что в колоне, которую мы формируем из Мариуполя в Запорожье, находятся и иностранные граждане...мы обменивались всеми документами, чтобы спасти ваших иностранных граждан, господин Эрдоган, господин Си Цзиньпин и другие, что мы будем делать? Мы будем призывать весь цивилизованный мир сказать четкое нет такой агрессии Путина, которая убивает и вас, уважаемые граждане свободного мира.

Мы должны сказать да гуманитарным коридорам, потому что это нужно, чтоб спасти жизнь ваших граждан", - сказала генпрокурор.

Напомним, российская сторона не подтвердила режим тишины в районе Мариуполя, где должна начаться эвакуация. В субботу провести эвакуацию мирного населения из Мариуполя также не получилось.

Заявление Ирина Верещук о гуманитарных коридоров, которые сегодня вновь так и не открылись (https://t.me/stranaua/29255).

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