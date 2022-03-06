Сегодня днем должна начаться объявленная властями осажденного Мариуполя эвакуация местных жителей.

Однако до сих пор нет никаких подтверждений от российского командования о том, что оно согласовало гуманитарный коридор и режим тишины под Мариуполем.

Есть лишь заявление "главы ДНР" Дениса Пушилина о том, что "силы Украины пробовали объявить об эвакуации граждан из Мариуполя в сторону Запорожья, но по данному направлению возможны провокации".

"То есть - как будет проходить эвакуация, насколько она безопасна и состоится ли она вообще до сих пор непонятно", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко публикует видео автобусов, которые уже выехали из Запорожья в Мариуполь, чтобы эвакуировать людей.

Напомним, горсовет Мариуполя сообщил, что в городе сегодня с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Также были опубликованы адреса точек сбора и маршруты.

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