Десантники британского элитного спецназа SAS и спецназ США "готовятся к рискованному спасению героя-президента Украины Владимира Зеленского". Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

Издание пишет, что более 70 элитных солдат Великобритании присоединились к 150 морским котикам США на базе в Литве, чтобы подготовить ночную миссию.

Ранее президент Зеленский уже отклонил предложение США о спасении, заявив: "Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация"

Но ситуация ухудшилась, и, как утверждается, спецназ России нацелился на украинского президента.

Спасательная миссия может быть запущена, если Зеленский попросит об этом.

Высокопоставленный источник в Великобритании сказал журналистам: "Наиболее вероятным разумным вариантом может быть перемещение Зеленского из Киева".

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