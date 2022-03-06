Британские и американские спецназовцы в Литве готовят операцию по эвакуацию Зеленского из Киева - The Sun
Десантники британского элитного спецназа SAS и спецназ США "готовятся к рискованному спасению героя-президента Украины Владимира Зеленского". Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники.
Издание пишет, что более 70 элитных солдат Великобритании присоединились к 150 морским котикам США на базе в Литве, чтобы подготовить ночную миссию.
Ранее президент Зеленский уже отклонил предложение США о спасении, заявив: "Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация"
Но ситуация ухудшилась, и, как утверждается, спецназ России нацелился на украинского президента.
Спасательная миссия может быть запущена, если Зеленский попросит об этом.
Высокопоставленный источник в Великобритании сказал журналистам: "Наиболее вероятным разумным вариантом может быть перемещение Зеленского из Киева".
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