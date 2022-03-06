Российские оккупанты использовали в Украине 90% своих крылатых ракет "Калибр", однако у войск противника еще достаточно "Искандеров". Их могут запускать с территории Беларуси, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Надо понимать, что "Калибры" россиян, то есть крылатые ракеты, почти иссякли – думаю, 90% "Калибров" выстрелены по территории Украины. У них сейчас остались в основном системы "Искандер" и "Точки-У". "Искандеров" они использовали не более 30%, то есть думаю, что стрелять они будут еще долго, в том числе с территории Беларуси. Они это делают, фактически держа в заложниках режим Лукашенко и народ Беларуси", - сказал он.

В то же время Арестович уточнил, что на данный момент армия Беларуси не используется в боевых действиях против Украины. Хотя ее войска и находятся на границе с нами.

"Но территория Беларуси используется по полной: туда заходят российская войска, используется вся система военных аэродромов для бомбардировок Украины", - добавил он.

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