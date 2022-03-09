Эвакуация из Сум вчера завершилась. По гуманитарному коридору около 5000 человек и более 1000 частных автомобилей покинули Сумы и прибыли в Полтаву. Далее многих поездом отправили во Львов.

Сегодня, по данным губернатора Сумской области, эвакуация продолжится.

По его словам, переговорная группа договорилась о продлении действия гумкоридора. Режим тишины согласован с 9:00 до 21:00.

"Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей преклонного возраста и с инвалидностью".

Напомним, ранее мы писали об условиях эвакуации мирного населения из Сум по гуманитарному коридору.

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