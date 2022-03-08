Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал об условиях для эвакуации мирного населения из Сум в Полтаву, которая уже стартовала сегодня, 8 марта.

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, гуманитарные коридоры будут действовать с 9:00 до 21:00. В первую очередь эвакуируют женщин с детьми, беременных, пожилых людей, людей с инвалидностью, детей из детских домов, интернатов и тяжелобольных.

Живицкий рассказал, что уже первая эвакуационная колонна уже выехала по маршруту: "Сумы - Недригайлов - Ровно - Лохвица - Лубны - Полтава". В автобусах едут жители города и иностранные студенты.

Что касается организации выезда на личном авто, то жители Сум могут выезжать по вышеупомянутому маршруту. Однако губернатор призывает быть очень осторожными, напомнив, что РФ в прошлые разы сорвала договоренности.

Мужчин-водителей автомобилей губернатор попросил не ехать рядом с колонной, чтобы не провоцировать российских военных. Также он заявил, что запрещается брать с собой оружие. Также губернатор призвал не закрывать шторы в автобусах и авто.

Живицкий добавил, что сегодня после 13:00 ожидается еще одна эвакуация иностранных студентов. Колонны автобусов будут формироваться на выезде из Сум по улице Роменской. Далее они в сопровождении авто Красного Креста будут ехать по тому же маршруту, что ранее озвучил Живицкий.

Напомним, Миноброны РФ заявило об открытии гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

В то же время, украинская сторона подтвердила коридор только из Сум (в направлении Полтавы).

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