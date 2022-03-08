Появилось расписание поездов из Харькова и Киева на 9 марта
В среду, 9 марта, поезда "Укрзализныци" продолжат ходить между городами Украины.
Из Киева поезда будут ходить по следующему графику:
- 01:00 - «Интерсити+» Дарница – Харьков
- 06:23 - №142 Львов – Лиман
- 06:23 - №114 Львов – Лиман
- 07:00 - №722 Дарница – Харьков
- 07:00 - №732 Дарница - Днепр
- 08:00 - №705 Дарница – Львов
- 12:06 - №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 - №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 - №55 Киев - Рахов
- 17:00 - №743 Киев – Львов
- 17:12 - №13 Киев – Солотвино
- 17:42 - №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 - №81 Киев – Ужгород
- 19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 - №95 Киев - Рахов
- 20:05 - №29 Киев – Ужгород
- 20:12 - №49 Киев – Трускавец
- 20:21 - №59 Киев – Чоп
- 20:21 - №57 Киев – Ворохта
- 21:07 - №38 Киев – Запорожье
- 21:15 - №105 Киев – Одесса
- 21:22 - №97 Киев – Ковель
- 22:03 - №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 - №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 - №7 Киев – Черновцы
- 22:37 - №91 Киев – Львов
- 22:47 - №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 - №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по станции Харьков:
- 04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
- 15:09 - №15 Харьков – Рахов
- 17:00 - №723 Харьков – Львов
- 19:27 - №795 Харьков – Днепр
- 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 - №7 Харьков – Одесса
- 22:40 - №45 Ужгород – Лиман
С расписанием поездов можно ознакомится на сайте "Укрзализныци", в Фейсбуке или Телеграм-канале компании. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.
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