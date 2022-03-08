В среду, 9 марта, поезда "Укрзализныци" продолжат ходить между городами Украины.

Из Киева поезда будут ходить по следующему графику:

01:00 - «Интерсити+» Дарница – Харьков

06:23 - №142 Львов – Лиман

06:23 - №114 Львов – Лиман

07:00 - №722 Дарница – Харьков

07:00 - №732 Дарница - Днепр

08:00 - №705 Дарница – Львов

12:06 - №45 Ужгород – Лиман

13:34 - №114/142 Лиман – Львов

14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев - Рахов

17:00 - №743 Киев – Львов

17:12 - №13 Киев – Солотвино

17:42 - №792 Киев – Кременчуг

17:42 - №790 Киев – Кропивницкий

18:30 - №81 Киев – Ужгород

19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев - Рахов

20:05 - №29 Киев – Ужгород

20:12 - №49 Киев – Трускавец

20:21 - №59 Киев – Чоп

20:21 - №57 Киев – Ворохта

21:07 - №38 Киев – Запорожье

21:15 - №105 Киев – Одесса

21:22 - №97 Киев – Ковель

22:03 - №149 Полтава – Черновцы

22:10 - №17 Харьков – Ужгород

22:22 - №7 Киев – Черновцы

22:37 - №91 Киев – Львов

22:47 - №46 Лиман – Ужгород

23:46 - №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков:

04:11 - №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 - №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:09 - №15 Харьков – Рахов

17:00 - №723 Харьков – Львов

19:27 - №795 Харьков – Днепр

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород – Лиман

С расписанием поездов можно ознакомится на сайте "Укрзализныци", в Фейсбуке или Телеграм-канале компании. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.

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