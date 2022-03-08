Киевляне могут покинуть столицу на поезде. Фото: Фейсбук

В среду, 9 марта, поезда "Укрзализныци" продолжат ходить между городами Украины.

Из Киева поезда будут ходить по следующему графику:

  • 01:00 - «Интерсити+» Дарница – Харьков
  • 06:23 - №142 Львов – Лиман
  • 06:23 - №114 Львов – Лиман
  • 07:00 - №722 Дарница – Харьков
  • 07:00 - №732 Дарница - Днепр
  • 08:00 - №705 Дарница – Львов
  • 12:06 - №45 Ужгород – Лиман
  • 13:34 - №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 - №55 Киев - Рахов
  • 17:00 - №743 Киев – Львов
  • 17:12 - №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 - №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 - №81 Киев – Ужгород
  • 19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 - №95 Киев - Рахов
  • 20:05 - №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 - №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 - №59 Киев – Чоп
  • 20:21 - №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 - №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 - №105 Киев – Одесса
  • 21:22 - №97 Киев – Ковель
  • 22:03 - №149 Полтава – Черновцы
  • 22:10 - №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 - №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 - №91 Киев – Львов
  • 22:47 - №46 Лиман – Ужгород
  • 23:46 - №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков:

  • 04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
  • 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
  • 15:09 - №15 Харьков – Рахов
  • 17:00 - №723 Харьков – Львов
  • 19:27 - №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 - №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 - №45 Ужгород – Лиман

С расписанием поездов можно ознакомится на сайте "Укрзализныци", в Фейсбуке или Телеграм-канале компании. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.

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