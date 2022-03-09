Сегодня, 9 марта, эвакуация из Ирпеня продолжится. Она начнется в 10:00 и продлится до 15:00.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Для эвакуации будут задействованы автобусы.

Вчера люди переходили к месту эвакуации через взорванный мост.

Напомним, два дня назад сообщалось, что ВСУ контролируют более двух третей территории Ирпеня.

Также мы писали, что враг предложил мэрам Ирпеня и Харькова сдать города, однако те отказались.

Кроме того, сообщалось, что вчера из Сум по гуманитарному коридору выехало больше 5 тысяч человек. Сегодня эвакуация продолжится.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

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Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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