Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Япония впервые в истории предоставит Украине помощь для ВСУ.

Об этом он сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали - Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", заявил подчеркнул Корсунский.

Японцы предоставят бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры, разнообразные орудия для использования в чрезвычайных ситуациях.

Это необычный шаг для Японии, поскольку страна долгое время запрещала экспорт оборонного оборудования. Запрет был отменен бывшим премьер-министром Синдзо Абэ в 2014 году, и тогда был разрешен экспорт в случаях, способствующих укреплению мира во всем мире и отвечающих интересам безопасности Японии.

Ранее Япония запретила ввозить в Россию оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли. Также Токио ввел санкции против граждан и компаний РФ и Белоруссии.



Японская Honda остановит экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию, а Mazda больше не будет отправлять туда запчасти.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай заявил о готовности оказать Украине гуманитарную помощь. Лидер страны Си Цзиньпин также заявил, что ситуация в Украине вызывает беспокойство, и что Китай сожалеет о военных действиях на территории европейского континента.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.