Власти Португалии и Нидерландов окажут военную помощь Украине из-за вторжения в страну Российской Федерации.

Так, согласно информации от Министерства обороны Португалии, Украина получит целый ряд амуниции.

"По запросу украинских властей Португалия предоставляет военное оборудование - бронежилеты, шлемы, тепловизоры, гранаты и боеприпасы разного калибра, портативные радио, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3", - говорится в сообщении.

В то же время власти Нидерландов заявили, что передадут Украине 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust-3 и 400 реактивных снарядов.

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