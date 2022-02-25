Батальоны территориальной обороны Киева получили ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ Украины.

"Территориальная оборона Киева получила NLAW. Добро пожаловать в ад", - говорится в сообщении ведомства.

NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета, позволяющая уничтожать бронетанковую технологию противника и наносить удары по целям как по земле, так и в воздухе. Гранатомет одноразовый и работает по принципу "выстрелил - забыл".

Комплекс, разработанный шведской компанией SAAB, весит 12,5 кг и стрельба до 800 м. Время, которое нужно для активации системы и открытия огня, составляет 2-3 секунды.

Напомним, что еще в начале февраля под Черниговом военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивное обучение по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые ранее Великобритания поставила в нашу страну.

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