Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал организовать в Украине гуманитарные коридоры для мирного населения, желающего покинуть Мариуполь, Харьков, Сумы и другие города.

Также Гутерриш призвал установить режим прекращения огня на территории данных гуманитарных коридоров.

"Абсолютно необходимо установить прекращение огня в Украине, чтобы позволить мирным жителям безопасно покинуть Мариуполь, Харьков и Сумы, а также другие места, охваченные конфликтом", - написал Гутерриш в соцсетях.

Кроме того, генсек ООН настаивает на том, что необходимо обеспечить поставки жизненно необходимой гуманитарной помощи для тех, кто остается в украинских городах.

Ранее мы писали, что Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины.

Также "Страна" сообщала, что по данным Организации Объединенных Наций, из-за атаки РФ и развязавшихся военных действий Украину уже могли покинуть 836 тысяч человек.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.