Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска.

За проголосовало 141 государство, против пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

Отметим, что Куба и Никарагуа также дистанцировались от России, заняв нейтральную позицию. Казахстан, который в прямых переговорах поддерживает Путина, при голосовании также воздержался.

А вот Венгрия, которая решила не направлять свои войска или вооружение в Украину, резолюцию поддержала.

Напомним, на седьмой день войны против Украины Минобороны России впервые признали сотни погибших солдат РФ.

Как сообщала "Страна", в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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