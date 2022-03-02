Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной, который пройдет сегодня вечером в Беловежской пуще, готова обсуждать вопрос гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

Лавров также повторил требование, что Украина должна признать "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Также, как заявил Лавров, Украина должна пройти "демилитаризацию" по неким "чётким" параметрам. "Понятно, что Украина на это не пойдёт", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Ещё одно заявление Лаврово по переговорам: "Россия предлагает Украине договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны".

То есть это надо полагать "денацификация". Но трудно представить, чтоб украинская делегация вообще согласилась обсуждать что-либо подобное, также анализирует это заявление Лаврова наш Телеграм-канал.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома. Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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