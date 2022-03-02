Российское агентство международной информации "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники сообщает, что второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Национальном парке Беларуси "Беловежская пуща".

"В том самом месте, где в декабре 1991 года Ельцин, Шушкевич и Кравчук договорились о "роспуске" СССР. Будем надеяться, что удастся договориться и этот кошмар закончится", - комментирует сообщение Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, член украинской делегации Давид Арахамия около часа назад заявил о том, что переговоры Россия-Украина состоятся сегодня вечером, 2 марта.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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