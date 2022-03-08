Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.

Об этом он заявил во время проведения видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Си Цзиньпин также заявил, что ситуация в Украине вызывает беспокойство, и что Китай сожалеет о военных действиях на территории европейского континента.

Цзиньпин призвал "поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса" и заявил, что в числе наиболее приоритетных задач в ситуации на Украине остается предотвращение эскалации и недопущение выхода ситуации из-под контроля.

Кроме Украины обсуждалась иранская ядерная сделка и сотрудничество Китая с Евросоюзом.

Ранее мы писали, что Китай в ООН призвал Европу и США вести равный диалог с Россией.

Также сообщали, что МИД КНР заявил, что Китай выступает за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.