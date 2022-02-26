Китай считает важным уважать суверенитет всех стран мира, включая Украину, на территории которой сейчас проводит военную операцию Россия.

Как передает ТАСС, об этом 25 февраля заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И во время телефонных разговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и советником французского президента Эмманюэлем Бонном.

"Китай твердо выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также в действительности соблюдает цели и принципы Устава ООН. Эта позиция последовательна и ясна, она в равной степени относится и к Украине", - сказал Ван И.

По его словам, Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в урегулировании кризисной ситуации в Украине.

"Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в решении украинского вопроса и сосредоточить внимание на региональном мире, стабильности и безопасности для всех стран. Действия, предпринимаемые Совбезом, должны снижать напряженность, а не разжигать ее, способствовать дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации", - считает министр.

"Мы будем и впредь решительно выступать против всякой деспотии, а также твердо защищать законные права и интересы развивающихся стран, особенно малых и средних", - подчеркнул глава китайского дипломатического ведомства.

Ранее "Страна" рассказывала, что Вашингтон три месяца вел переговоры с Пекином и хотел убедить КНР надавить на РФ, чтобы та не вторгалась в Украину. Но усилия США ни к чему не привели.

Также мы сообщали, что Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом на самом высоком уровне, а Си Цзиньпин поддержал этим переговоры.