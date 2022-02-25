Второй день военной операции Путина в Украине подходит к завершению.

Анализируем, какие позиции сейчас у сторон и что происходит на полях сражений.

Основные события первой половины этого дня мы разбирали здесь.

Военная ситуация к вечеру

Жесточайшие бои продолжаются в районе Бучи, Гостомеля и вообще к северо-западу от Киева, куда смогли прорваться российские бронетанковые колонны.

Все это совсем близко от Киева, и многие уже публикуют видео бронетехники ВСУ, которая входит в жилые кварталы столицы. Куда эта ситуация повернется дальше - непонятно, однако пока что РФ с разной скоростью, но наступает.

Причем по всем направлениям. На юге россияне ведут бои под Херсоном. Причем, по заявлению губернатора, оборону на переправу через Днепр они сломили. При этом город в целом контролируется ВСУ.

Также российский воздушный десант высадился в Николаеве. Здесь направление движения понятно - Николаев открывает путь на Одессу. Или, если следовать российской тактике обходить крупные препятствия и в темпе рваться вперед - к стратегической трассе Одесса-Киев.

В Одессе, к слову, сегодня раздавались выстрелы и работала ПВО - и надо полагать, здесь стоит ждать действий РФ с моря, если россиянам одновременно удастся обойти Николаев и выйти на трассу М14, которая ведет к Южной Пальмире.

Одновременно новая колонна танков и бронетехники вышла из Крыма и направилась в сторону Бердянска (это опосредованная угроза Мариуполю).

На севере по-прежнему блокированы Сумы и Конотоп (при этом внутри сохраняются украинские власти), на северо-востоке войска РФ подошли к Ахтырке, откуда уже идут новости по обстрелам, причем с жертвами среди гражданских. Как сообщают в Украине, снаряд попал в детский сад, один ребенок погиб, второй ранен.

Во второй половине дня резко усилились обстрелы Харькова, по городу били ракетные системы залпового огня, пострадали жилые кварталы.

Постепенно, по мере укрепления ВСУ в городской застройке, ожесточаются и удары по гражданской инфраструктуре.

В зоне ООС большое давление продолжают оказывать на волновахскую группировку ВСУ. Минобороны РФ заявляет о том, что "республики" продвинулись вперед на 20 километров, а "ЛНР" даже заняла Трехизбенку. Украина всего этого не подтверждает.

Также идут жестокие бои под Мариуполем. Жители говорят о сильном обстреле города.

В целом Украина готовится к тяжелой ночи. В Киеве регулярно идут оповещения о том, что нужно бежать в укрытие. Ходят слухи, что именно этой ночью российские войска попытаются захватить город.

Около 21 часа мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в ТЭЦ-6 в районе Троещины.

При этом киевляне стали замечать, что автоматные очереди стали раздаваться даже там, где не могло быть россиян - к примеру, в районе Выдубичей и Печерска.

Тем временем, в Минобороны заявили, что уже раздали территориальной обороне 18 тысяч автоматов Калашникова. По поводу чего среди жителей города разные настроения. Одни уверены, что это поможет остановить российские войска. Другие, что оружие будет использоваться не для войны, а для мародерства.

Какой видится стратегия Москвы?

Видно, что пока российские войска нацелены на быстрый захват ключевых точек без долгих штурмов и масштабных городских боев.

В приоритет поставлены темпы продвижения войск, значительные преграды обходятся и остаются в тылу, где украинских военных либо блокируют, либо пытаются малыми силами связать в боях (это, пусть и не всегда, но удается сделать при поддержке авиации РФ, которая господствует в воздухе).

Таким образом сразу на нескольких направлениях завязываются бои, которые не дают ВСУ, к примеру, масштабно прикрыть Киев и выстроить там эшелонированную оборону.

Поэтому скорее всего цель - именно быстрое окружение столицы и попытка навязать капитуляцию именно там. Одновременно с перерезанием крупных транспортных артерий и блокированием остальных сил в своих мини-"котлах".

Наиболее негативный для РФ сценарий - если Киев удержится, и придется "ковырять" засевшие в блокированных городах силы ВСУ с большими потерями.

Технически для России это возможно. Однако сопряжено с очень большими потерями.

Поэтому Киев станет, судя по всему, основной "горячей точкой" этого конфликта. Где могут применить максимальные усилия, чтобы добиться быстрого перевеса.

"Минск-3", ПВО от НАТО и угроза SWIFT

Политическая ситуация развивалась по трем главным направлениям.

1. Снова призрачными стали переговоры Украины и России. После ряда заявлений, что они возможны, пошли данные, что обе стороны к ним пока не готовы. Путин вообще заявил, что с "наркоманами и нацистами" вести переговоры не станет, намекая, что представители Украины должны быть какими-то другими (то есть, должна смениться власть в стране).

Объяснение видится в том, что Киев, судя по всему, запросил режим тишины на время этих переговоров. А Москва, видимо, пошла в отказ, предполагая, что военную паузу используют для затягивания ситуации, пополнения и перегруппировки сил.

Ну, и плюс могло быть множество других разногласий - начиная от места проведения, заканчивая повесткой. Слишком широко Россия трактует понятие "нейтралитет" - как полную смену всего пост-майдановского курса.

Также, как сказал Песков, Украина не хочет проводить встречу в Минске. А выбирает Варшаву.

2. Кроме того, некую уверенность в благоприятном исходе в Зеленского все еще могут вселять западные партнеры. Сегодня в НАТО заявили, что будут поставлять в Украину средства ПВО.

Неизвестно, реализуется ли это обещание, но, видимо, как-то украинского президента стараются обнадежить.

Правда, как сказал в комментарии "Стране" Арестович, предложения России и сама возможность пойти на переговоры продолжают оцениваться.

3. Чтобы Москва была сговорчивее, на Западе раскручивают новый виток санкционного пресса на Россию.

В Евросоюзе уже обещают отключить РФ от международной платежной системы SWIFT. Также вводят санкции против лично Путина (что в мировой практике бывает крайне редко). Впрочем, последнее вряд ли сильно будет заботить Кремль.

Но очевидна попытка таким образом сподвигнуть Москву на уступки по вопросам Украины - ввиду чего "Свифт" пока не отключали. К слову, пока неизвестно вообще, отключат ли.

Однако исключать этого варианта, конечно, нельзя.