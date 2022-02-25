Идет второй день военный действий России в Украине. Детально за всеми событиями следим в обновляемом сюжете.

Подводим итоги первой половины 25 февраля.

Как идут боевые действия

Север. Самое сложное направление сейчас - это на северо-западе Киева. Там россияне развивают наступление на агломерацию Ирпень-Буча-Гостомель.

Это по сути уже пригороды самого Киева. Бои уже в Буче.

Также, как заявляют власти, диверсионные группы обезвредили на Оболони (а это уже сам Киев, со стороны, которая примыкает к указанному району), а также в других районах города.

Украина сообщает, что блокирует наступающие колонны и держит заслон. При этом подорвано уже несколько мостов на пути продвижения российских войск.

Но пока россияне все ближе к столице. Куда начали вводить части ВСУ для защиты.

Стратегическая цель видится как окружение Киева с Запада. Для этого россиянам нужно соединиться с группой десанта, которая ведет бои в Гостомеле в районе местного аэродрома.

Хотя от Украины уже идут сообщения о том, что взлетно-посадочные полосы там сильно повреждены, самолеты там сажать нельзя, а потому российские подкрепления десантников будут прорываться из Беларуси наземным путем.

К нынешнему часу Министерство обороны России официально заявила, что силы ВДВ, рвавшиеся с севера, объединились с десантом в Гостомеле и заблокировали Киев с запада. Комментариев с украинской стороны на этот счет еще нет.

Также известно, что российские войска движутся на Киев с северо-востока, окружив предварительно Конотоп. В самом городе, судя по заявлениям его мэра, сохраняется украинская власть. И сейчас ожидается приближение россиян к Нежину (местный мэр Александр Кодола дал понять, что могут быть захвачены и Прилуки).

Эту информацию подтвердил и мэр Чернигова Атрошенко. По его словам, сам город россияне не взяли, но мимо него идут огромные колонны техники в направлении Нежина и Киева.

Группировка, которая прошла через Сумы (где все еще идут бои) двинулась на Ахтырку, откуда открывается дорога в сторону стратегической трассы Киев-Харьков М-03.

Восток. Под Харьковом, как заявил сегодня на брифинге представитель Офиса президента Алексей Арестович, ситуация наиболее благоприятная для ВСУ. Атаки отбиваются.

В то же время, после брифинга в Офисе президента вокруг города продолжались бои. Местные жители прячутся в метрополитене, многие там сегодня ночевали. Ракеты залетали и в жилые районы.

Также у Харькова затруднено сообщение с внешним миром: стало не хватать персонала, которые приезжает на работу в город из области - например, кассиров супермаркетов.

Юг. Российские войска находятся под Херсоном, идут бои за Антоновский мост через Днепр. Банковая сообщает, что правый берег Днепра контролируется ВСУ.

Противоречивые данные идут из Мелитополя. Украина заявляет, что город захвачен противником наполовину. Три часа назад мэр города Игорь Судаков писал, что россияне штурмуют административные здания. Есть видео, как идет перестрелка в здании городской СБУ.

В Одессе наступления нет, и пока армия Украины минирует побережье. Но в конечном счете, все решится по итогам противостояния у Херсона. Потому что оттуда открывается дальше дорога на Николаев и Одессу.

По поводу острова Змеиный. Вчера Зеленский заявил, что там погибли 13 украинских морпехов, отказавшись сдаться. Но в Минобороны России сказали, что они взяли в плен 82 морпеха.

Зона ООС. Украинские власти говорят, что ситуация там под контролем, территориальных потерь нет, все атаки отбиваются. В "ДНР" же заявляют, что взяли под контроль три населенных пункта под Волновахой: Новогнатовку, Николаевку и Богдановку.

Также жестокие бои идут по всем направлениям. Особенно под Мариуполем.

Обстановка в Киеве

В украинской столице уже начали готовить отражение атак России на вышгородском направлении. Речь о Минском массиве и Оболони.

Там уже строят блок-посты и раздают оружие добровольцам территориальной обороны. Жителей этих районов призывают не выходить из дома.

По всему Киеву работают сирены воздушной тревоги. Город сильно опустел.

Правительственный квартал уже перекрыла спецтехника.

Мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве работают диверсионные группы противника, поэтому город вступил в стадию обороны.

"Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Подготовьте теплые вещи, пледы для пребывания в укрытиях", - посоветовал Кличко.

В целом столица сегодня слышит куда больше взрывов, чем в первый день вторжения. А ночью обломки сбитой ракеты попали в жилой дом. Ракеты столичная ПВО сбивала этой ночью активно.

Международная обстановка

Главное событие - согласие России на переговоры с Украиной.

Вчера и сегодня из Киева поступали сигналы, что там готовы к переговорам с РФ и даже согласны обсуждать нейтральный статус Украины (это одно из ключевых требований Москвы). При этом на Банковой заявили, что будут добиваться гарантий безопасности для Украины.

Зеленский еще вчера ночью обосновал это тем, что Запад Киеву не помог ни военными силами, ни санкциями, которые не затронули по итогу ни системы SWIFT, ни эмбарго на поставки энергоносителей.

А сегодня днем он записал видео, в котором прямо призвал Путина к переговорам.

Также очевидно, что ситуация на фронте сложилась крайне опасно для Украины. Поэтому в Киеве и заговорили о переговорах.

Однако сегодня Москва сперва отвергла такие переговоры. Заявляя, что уже поздно, и договариваться нужно было раньше.

"Он (Зеленский - Ред.) вам просто сейчас говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда он заявляет, что готов обсуждать нейтральный статус", - заявил глава МИД России Сергей Лавров и добавил, что "Россия готова к переговорам по Украине в любой момент, как только украинские военные сложат оружие". То есть после фактической капитуляции.

Правда, потом послышался иной сигнал. Китайские СМИ написали, что Путин в телефонном разговоре с Си Цзиньпином допустил переговоры с Украиной. Позже это подтвердили в Кремле официально.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил пресс-секретарь Путина.

По его словам, Лукашенко уже дал согласие на такие переговоры.

Иными словами, лично Путин с Зеленским встречаться не готов, но на уровне высоких делегаций переговоры возможны. Причем Песков дал понять, что тема их должна быть шире, чем заявленный Зеленским нейтральный статус. По мнению Москвы, он включает в себя "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

То есть речь пойдет о смене всего политического курса Украины, включая гуманитарный - с его украинизацией, возвеличиванием ОУН-УПА и антироссийскими нарративами.

К тому же, вероятно, Россия потребует особого статуса Донбасса как минимум в пределах Донецкой и Луганской областей.

Это значит, что возможен некий "Минск-3". По крайней мере, Россия его допускает. Ответ Украины на эти предложения пока не поступил.

Зеленский "в бункере"?

Сегодня также прошла информация, что Зеленский связывался с европейскими лидерами из помещения, похожего на подвал или бункер.

Об этом же заявило и агентство CNN. При этом правительство Германии сообщило, что по его данным президент находится в Киеве.

Сайт Офиса президента при этом с ночи не работает. Утром, как сообщили очевидцы, из аэропорта "Жулин" в Киеве вылетел некий белый самолет, который не отражался на флайтрадаре. Что это был за борт - непонятно.

Также вторые сутки не появляется на публике секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Офиса президента Андрей Ермак. Все публичные заявления из Киева делают его советники Подоляк и Арестович.

При этом после часа дня вышло видео с новым обращением Зеленского. Оно было записано в комнате для брифингов Офиса президента. Там Зеленский раскритиковал Запад и потребовал больше помощи Украине. А также обратился к Путину, призвав его сесть за стол переговоров.

Но обращает на себя внимание, что ничего актуального Зе по нынешней обстановке не сказал. То есть видео могло быть записано и заранее.

Продолжаем следить за событиями.