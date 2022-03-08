Мэр Харькова Игорь Терехов получил от россиян предложение сдать город. Об этом он сообщил в национальном эфире.

По словам градоначальника, он ответил на такое предложение отказом.

К слову, это не первое сообщение от мэров городов о том, что россияне выходят с ними с предложениями о сотрудничестве

Сегодня утром мэр Ирпеня Александр Маркушин также сообщил, что получил предложение сдать город россиянам. Ему прислали анонимное сообщение через Whatsapp, и он ответил на него отказом.

Напомним, Харьков в результате российских атак понес "тотальный объем повреждений".

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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