Война убивает экономику Украины. В недавнем интервью Bloomberg заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что из-за войны украинская экономика уже сократилась вдвое, а на ее восстановление понадобятся сотни миллиардов долларов.

"Экономика полностью перешла на военные рельсы. Бюджетные расходы идут только на оборону и защищенные статьи (зарплаты бюджетникам, пособия и пенсии - Ред.). Нацбанк зафиксировал курс доллара, чтобы цены на критический импорт, в частности лекарства и топливо, не улетели в космос. В 2014-2015 году Украина потеряла до 30% ВВП, при этом гривна обесценилась втрое. То есть в этот раз, если бы НБУ не фиксировал курс, обвал был бы пропорциональным", — говорит руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Экономисты не исключают, что если б не фиксация курса Нацбанком, то реальный курс доллара мог бы дойти до 100 гривен.

При этом непонятно, что будет дальше. Ведь если меньше чем за две недели войны украинская экономика обвалилась вдвое, то что от нее останется в случае затяжных военных действий? И как в таких условиях жить, покупать еду и платить за коммуналку простым украинцам?

Разбирались, что сейчас происходит с экономикой.

Минус $100 миллиардов, остановка предприятий и экспорта

Еще до начала войны, только на волне паники по поводу вторжения России, украинская экономика уже несла немалые потери — до 3 млрд долларов в месяц. И это не считая затрат на удержание курса (еще около 2,5 млрд).

С началом войны экономические потери пошли в геометрической прогрессии.

Как заявил в недавнем интервью Bloomberg заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, из -за войны украинская экономика уже сократилась вдвое, а на ее восстановление понадобятся сотни миллиардов долларов.

"Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные подсчеты свидетельствуют, что наш суточный ВВП составляет лишь половину нормального, который был в мирных условиях",— сказал Николайчук.

Он также добавил, что тяжелая экономическая ситуация плохо влияет на публичные финансы и резервы Нацбанка, поэтому Украина сильно нуждается в поддержке международного сообщества. Для восстановления страны после окончания войны, по оценкам Николайчука, могут понадобиться сотни миллиардов долларов.

"ВВП Украины по итогам 2021 года составил 195 млрд долларов. То есть обвал экономики вдвое — это минус 100 млрд долларов в годовом измерении (расчеты делались за 10 дней войны, то есть, получается, каждый день — минус 10 млрд долларов — Ред.).

Ситуация тяжелая. Из бюджета обеспечиваются затраты на оборону и защищенные статьи (пенсии, медицина, социальные выплаты). Перспективы по поступлениям в бюджет, в частности налоговым, неопределенные, так как многие предприятия не работают",— говорит Шевчишин.

Как показывает недавний опрос Европейской бизнес-ассоциации (в нее входит более тысячи украинских предприятий и компаний с иностранным капиталом), больше половины субъектов хозяйствования (56%) остановили работу. Причем о том, что приостановили деятельность на время военных действий, а затем хотят восстановить бизнес, заявило только 27%. Остальные, по всей видимости, пока не определились с перспективами даже в случае окончания войны.

Еще 16% компаний работают, но с ограничениями, 19% закрыли часть офисов и торговых точек. О том, что, несмотря на войну, работают в полном объеме, заявили только 17% предприятий. При этом пока бизнес платит людям зарплаты. О том, что отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска или вообще увольняют персонал, заявил 1% опрошенных. 3% отметили, что вынуждены сокращать выплаты. Но понятно, что с каждым днем тех, кто не сможет платить людям и при этом не работать, будет все меньше.

Эксперты отмечают, что бизнес, да и вся отечественная экономика в целом оказались не готовы к работе в условиях военного времени. Поэтому попросту "зависли".

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что перспективы отечественной экономики (кроме сценариев по войне) во многом зависят от того, насколько быстро она будет реально переведена на «военные рельсы», что подразумевает перестройку логистических, производственных и экспортных цепочек. Ведь, к примеру, по экспортным товарам (зерну, железной руде) мировая конъюнктура для нас сейчас более чем выгодная — цены просто рекордные. Пшеница с начала войны в Украине подорожала более чем на 40%, а за подсолнечное масло иностранные покупатели в буквальном смысле дерутся.

Но экспортные поставки из Украины практически заблокированы (порты не работают), а те партии, которые все же уходят за границу, поставляются с перебоями.

К примеру, большинство металлургических предприятий «Метинвеста» перешли в режим горячей консервации. Приостановили работу "Запорожкокс", "Запорожсталь", частично "Азовсталь", Мариупольский металлургический комбинат. При этом СевГОК отчитался, что продолжает отгружать окатыши в Европу, а Ингулецкий ГОК отгружает металлургам Европы по 3,5 тысячи железорудного концентрата в день, формируя четыре жд-маршрута.

Но, понятно, что ситуация меняется буквально каждый день.

Бизнес на войне

Как считает эксперт рынка Олег Попенко, «нам нужно удержать экономику. Это сейчас должно стать главной задачей в Украине. Даже не гуманитарная помощь, несмотря на критическое состояние в ряде регионов. Гуманитарная поддержка уже работает — тысячи волонтеров принялись за работу. Экономику волонтеры не удержат, это невозможно. Это прямая задача правительства. Это стратегический вызов, особенно если война перейдет в затяжной формат. Украина останавливается. Целый ряд стратегических промышленных предприятий с десятками тысяч рабочих мест уже не работают. Часть городов окружены, порты заблокированы, как и отгрузка экспорта. Не работают тысячи малых предприятий.

Причин сразу несколько: разрыв цепочек снабжения, проблемы с логистикой, отсутствие рынков сбыта, паника, массовая эвакуация работников.

Украина должна заработать.

В регионах, где не проводятся боевые действия, все предприятия должны возобновить работу. Люди должны получать зарплаты. Деньги должны ходить, а не убегать. Предприятия должны производить продукцию.

Не нужно всем идти в окопы и терроборону. При затяжной войне линия фронта — это линия экономики, наша способность быть устойчивыми и держать тылы.

А значит, нам нужны десятки, сотни тысяч специалистов, которые должны держать экономическую оборону. Необходимо немедленно сформировать мобилизационный заказ для предприятий. Нужно спасти те предприятия, которые можно спасти. Наладить новую логистику для сбыта металлургии и ГОКов, быстро проложить новые железнодорожные и грузовые маршруты. МИД должен сконцентрироваться на переговорах с европейскими странами-партнерами и попытаться сформировать спрос на украинскую продукцию. Это будет реальная помощь, которая запустит экономику. Людей нужно занять и дать им работу. И начать производить то, что мы сейчас все стараемся завезти как гуманитарку. Обеспечить тыл. И дать профессиональным военным делать свое дело. У них это хорошо получается»,— пишет Попенко в Фейсбуке.

Власти уже заявили отдельные льготы для бизнеса на время войны. В частности, отменили проверки (кроме контроля цен), ввели отсрочку по уплате налогов для предприятий, которые не могут платить, ФОПы третьей группы освобождены от уплаты единого социального взноса за наемных рабочих, призванных в ряды вооруженных сил или других формирований, ФОПы первой и второй групп на время военного положения и в течение года после его отмены освобождены от уплаты ЕСВ. Также на время войны закрыли тему обязательных кассовых аппаратов.

Плюс Кабмин решил распространить программу эвакуации на корпоративный сектор — предлагается перевозить производственные мощности и людей в западные регионы.

"Предприятиям будут созданы необходимые условия для работы на новом месте и трудоустройства людей", — написал в своем Телеграме глава налогового комитета Рады Данил Гетьманцев.

Он также дал ссылку на анкету для руководителей предприятий, желающих эвакуировать бизнес. В ней нужно указать специализацию бизнеса, возможность работать на госзаказ, сообщить о потребностях в производственных помещениях, электроэнергии, воде, газе, оборудовании, транспорте и пр.

Сработает ли производственная эвакуация — пока не ясно.

Но от этого будет зависеть дальнейшая динамика в экономике.

"После первого шока экономика должна прийти в себя, но только при условии быстрого перевода на военные рельсы. Тогда темпы падения ВВП замедлятся",— говорит Забловский.

Что будет после войны

По словам Забловского, плюсом сейчас является стабильно работающая финансово-банковская система, тот факт, что нет валютного ажиотажа.

Впрочем, по поводу последнего не все так однозначно. С первого дня войны Нацбанк зафиксировал курс.

"Это нужно было сделать, чтобы не улетели в космос цена на стратегический импорт (лекарства, нефтепродукты). При этом по такому курсу обеспечиваются валютой только контракты по стратегическому импорту. То есть курсовая стабильность весьма условная. И как только Нацбанк отменит регулирование, следует ожидать значительной девальвации гривны. В 2014-2015 году, когда Украина потеряла из-за событий вокруг Крыма и Донбасса порядка 30% ВВП, гривна обесценилась втрое. В теории теперь может быть пропорциональное проседание. Но не все так однозначно, так как потери по Крыму и Донбассу были невозобновляемые, а в этой войне все еще можно отыграть. Поэтому каким на самом деле будет реальный курс — будет ли это, к примеру, 100 гривен за доллар или больше — пока сложно сказать",— говорит Шевчишин.

Что будет с ценами, зарплатами, рабочими местами при таком курсе и сколько лет уйдет на восстановление экономики хотя бы до довоенного уровня — вопрос открытый.

Отметим, что Украина рассчитывает на мощную международную поддержку — новые миллиардные кредиты и помощь. И деньги уже идут. Но будет ли их достаточно для удержания экономики от скатывания в пропасть — неясно.

"Понятно, что после окончания войны нужны программы масштабных инвестиций, под которые придётся снижать налоги и предлагать льготы — иначе бизнес просто не пойдет. Такие программы в случае их успешной реализации позволят реализовать проекты по масштабной отстройке страны, создать новые рабочие места. Одновременно государству нужно будет поддерживать людей, то есть возрастут социальные расходы. Поэтому властям придется решать непростые вопросы — как поддержать и бизнес, и людей и снова заставить экономику работать", — отмечает Шевчишин.

Отметим, что Украина входила в войну уже с тяжелым экономическим бэкграундом, в частности огромными долгами, обязательства по которым, к слову, продолжают выполняться и сейчас. На фоне войны многие эксперты заговорили даже о дефолте.

"Война — это в любом случае форс-мажор. Дефолт — это не лучший вариант, но сейчас самое время поднять вопрос о реструктуризации внешних долгов и отсрочке платежей. Это позволить высвободить немалые средства. С другой стороны, сейчас оптимальное время для выкупа наших долговых бумаг, стоимость которых резко упала — они торгуются в районе 12% от номинала. К примеру, украинские ВВП-варанты почти на 2,5 млрд можно выкупить за 350 млн. Если найдутся средства для таких операций, их тоже можно рассматривать как вариант решения ситуации с долгами", — сказал Шевчишин.

Оценку сумм, необходимых для восстановления украинской экономики, пока никто точно сказать не может. Да это и нереально - война в самом разгаре. Но уже понятно, что это будут сотни миллиардов долларов. Как одну из опций - откуда взять эти деньги - в Украине обсуждают вариант договориться с Европой о направлении на восстановление Украины замороженных резервов Центробанка РФ (это более 300 млрд долларов).

Но это решение зависит от позиции Европы и в целом Запада: как они видят послевоенную помощь Украине, в каком формате, в каком объеме и на каких условиях.