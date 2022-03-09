В Украину вскоре придет резкое похолодание. На Западе предполагают, что это может помешать продвижению России по территории Украины.

Об этом пишет британская газета The Times.

По данным издания, арктические ветра в Украине "превратят российские автомобили в 40-тонные морозильники"

В зоне боевых действий прогнозируют температуру в -20 градусов в ближайшие дни.

Мороз нанесет ущерб всем сторонам, считают британцы, "но удар по застопорившейся колонне оккупантов под Киевом, как ожидается, будет особенно сильным".

По мнению аналитиков, резкое похолодание может еще больше затормозить продвижение России, поскольку войска будут вынуждены либо бросить свои машины, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".

Арктический воздух, согласно прогнозу британцев, движется через Россию и Украину, он будет сочетаться с восточным ветром, это приведет к тому, что в Киеве и Харькове ночью температура упадет до -10 градусов, а возможно, и до -20 градусов.

Отметим, что колоссальную угрозу наступающие морозы несут и для мирного населения, с учётом того, что во многих городах нет отопления.

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