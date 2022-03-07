В США считают, что в распоряжении российского президента Владимира Путина находится еще очень много не использованных военных сил и их не стоит недооценивать.

Даже несмотря на сообщения, что весь собранный у границ Украины контингент уже участвует в войне. Его численность составляет более 170 тысяч человек.

Об этом журналистка газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос написала на своей странице в Твиттер со ссылкой слова представителя Пентагона.

"Путин "имеет в своем распоряжении огромное количество боевой мощи, и она превосходит численность, которую украинцы выставили против них. Я просто не думаю, что мы должны недооценивать это или огневую мощь, которую он так явно желает увеличить ", - процитировала журналистка представителя Пентагона.

Ранее мы писали, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки сообщили, что с поставками оружия в Украину могут возникнуть сложности в ближайшие дни.

"Это может стать сложнее в ближайшие дни, и нам нужно будет искать другие способы", - сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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