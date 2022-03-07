Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что доставлять оружие в Украину может стать сложнее в предстоящие дни.

Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 7 марта.

"Это может стать сложнее в ближайшие дни, и нам нужно будет искать другие способы", - сказала она журналистам во время визита в Испанию.

По данным Reuters, дополнительных подробностей Шерман не привела.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок оружия и боеприпасов. При этом он не стал вдаваться в подробности, отметив, что Россию ждет "сюрприз".

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО наращивает поставки противотанкового оружия и систем ПВО в Украину.

Также мы писали, что в Венгрии официально запретили поставки оружия в Украину.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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