В Госдепе сообщили, что с поставками оружия в Украину могут возникнуть сложности в ближайшие дни
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что доставлять оружие в Украину может стать сложнее в предстоящие дни.
Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 7 марта.
"Это может стать сложнее в ближайшие дни, и нам нужно будет искать другие способы", - сказала она журналистам во время визита в Испанию.
По данным Reuters, дополнительных подробностей Шерман не привела.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок оружия и боеприпасов. При этом он не стал вдаваться в подробности, отметив, что Россию ждет "сюрприз".
Ранее "Страна" сообщала, что НАТО наращивает поставки противотанкового оружия и систем ПВО в Украину.
Также мы писали, что в Венгрии официально запретили поставки оружия в Украину.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
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