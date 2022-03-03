Власти Германии намерены предоставить Украине 2 700 зенитных ракет "Стрела".

Об этом со ссылкой на источники в Минэкономики сообщает агентство DPA.

По данным агентства, Минэкономики одобрило поставку 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела" из бывших запасов ННА бывшей ГДР.

Напомним, ранее глава МИД Украины говорил, что Украине оружие поставляют 19 стран, также прибывают иностранцы.

Также мы писали, что Испания завтра поставит Украине более тысячи гранатометов, пулеметы и сотни тысяч патронов.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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