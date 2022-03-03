Испания, в пятницу, 4 марта, поставит Украине более тысячи гранатометов, пулеметы и сотни тысяч патронов.

Об этом заявила глава испанского Министерства обороны Маргарита Роблес, сообщает эстонское национальное телерадиовещание ERR.

Она заявила, что 4 марта в направлении Украины вылетят два самолета с вооружением, которое включает в себя 1 370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы.

Глава Министерства обороны королевства добавила, что партия оружия и патронов будет доставят в Польшу в пункт на границе с Украиной, где ее заберут украинские власти.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине оружие поставляют 19 стран.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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