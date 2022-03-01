После начала войны в Украине в Европе приняли решение ускорить свое вооружение.

Глава Минфина ФРГ поддержал предложение закрепить в Конституции специальный фонд в размере 100 млрд евро для вооружения Германии.

"Это грандиозная сумма. Больше военный бюджет в мире только у США", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии заявили о готовности принять всех беженцев, выехавших из Украины в ЕС.

Также мы писали, что с понедельника, 28 февраля, Германия начала поставлять Украине оружие.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.