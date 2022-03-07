Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его стране издали указ, запрещающий поставлять оружие в Украину.

Об этом пишет РИА "Новости" в своем Telegram-канале в понедельник, 7 марта.

Напомним, ранее Венгрия запретила транзит оружия для Украины по своей территории.

После чего сообщалось, что Венгрия решила не направлять свои войска или вооружение в Украину.

Кроме того, мы писали, что в России предупредили, что поставки Западом высокоточного оружия в Украину несут угрозу гражданской авиации.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.