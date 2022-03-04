ВСУ могут использовать российскую трофейную технику и вооружение, сообщил в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", - написал Арахамия.

Также он сообщил, что после победы Украины в войне вся трофейная техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы.

"А сейчас они должны быть немедленно использованы для обороны!" - заявил Арахамия.

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