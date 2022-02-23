Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже зарегистрировал проект о работе Верховной Рады в условиях чрезвычайного или военного положения.

Позже появился текст проекта Арахамии, в котором внедрены такие нормы:

Работа Верховной Рады Украины осуществляется в режиме пленарных заседаний Верховной Рады Украины, работы в комитетах Верховной Рады Украины, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, депутатских фракциях (депутатских группах), а также осуществляются командировки народных депутатов Украины по распоряжению Председателя Верховной Рады Украины; Во время, когда в соответствии с календарным планом проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 27 января 2022 № 2023-IX, проведение пленарных заседаний Верховной Рады Украины не предусмотрено, пленарные заседания Верховной Рады Украины проводятся по предложению Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде; Заседания Согласительного совета созываются Председателем Верховной Рады Украины (Первым заместителем или заместителем Председателя Верховной Рады Украины, выполняющий его обязанности) при необходимости; Заседание комитетов (временных специальных комиссий) Верховной Рады Украины созываются председателями или по инициативе большинства членов соответствующих комитетов (временных специальных комиссий) Верховной Рады Украины и проводятся безотлагательно для обеспечения рассмотрения вопросов повестки дня пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада в 17:00 проведет внеочередное заседание по введению чрезвычайного положения в Украине.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что чрезвычайное положение могут ввести в нескольких областях: в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской, а также Киеве.

"Страна" разобрала, какой режим ЧП ввели в Украине и что вообще предусмотрено законом о чрезвычайном положении.

Помимо этого, ународных депутатов возникло много вопросов относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП в Украине.

"Хотят ввести нормы военного положения, при этом не вводя его", - написал нардеп Железняк.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что введет военное положение в случае "мощной войны" со стороны России против Украины.