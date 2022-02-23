У народных депутатов возникло много вопросов относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, голосование за проект ожидается в 13:20.

"Хотят ввести нормы военного положения, при этом не вводя его", - написал Железняк.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов после брифинга ведомства заявил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать 30 дней, в случае необходимости президент может продлить его ещё на такой же срок.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что введет военное положение в случае "мощной войны" со стороны России против Украины.

Также еще 14 февраля Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас отсутствуют основания для введения военного положения в Украине. По его словам, этот режим не будут вводить только ради того, чтобы регулировать медийное пространство.

Напомним, что 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

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О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.