Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас отсутствуют основания для введения военного положения в Украине. По его словам, этот режим не будут вводить только ради того, чтобы регулировать медийное пространство.

Об этом Резников сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", - пояснил министр.

Он заверил, что Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.

"Но военное положение вводится в случае вторжения, я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", - добавил Резников.

Ранее "Страна" приводила заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что разведка не видит угроз вторжения России в Украину в ближайшее время, о чем так настойчиво говорят на Западе.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что некие враги через средства массовой информации сеют среди украинцев панику и отпугивают инвесторов из страны. Он не конкретизировал, что это за враги, но из контекста понятно, что речь о западных медиа.