В Украине вводится режим ЧП по всей стране. Детали
Секретарь СНБО Алексей Данилов после брифинга ведомства заявил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать 30 дней, в случае необходимости президент может продлить его ещё на такой же срок.
На Донбассе режим ЧП не будет введен дополнительно, потому что он там действует с 2014 года.
Данилов перечислил меры ЧП в Украине:
- усиление охраны общественного порядка;
- ограничение движения транспорта и его осмотр;
- проверки документов у граждан.
Секретарь СНБО заявил, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.
"На нашей жизни это почти никак не отобразится", - обещает Данилов по поводу введения чрезвычайного положения в Украине.
Он добавил, что решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.
Также Данилов заявил, что военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет.
Вместе с тем, он добавил, что по мобилизации решение властями Украины не принималось.
Секретарь СНБО также заявил, что Украина планирует призвать 36 тысяч резервистов из оперативного резерва. А по поводу того, будет ли Украина разрабатывать ядерное оружие, у Данилова данных нет.
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал условие введения в Украине военного положения.
Также сообщали, что в Украине начался призыв в ВСУ резервистов от 18 до 60 лет.
О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".