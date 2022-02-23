Секретарь СНБО Алексей Данилов после брифинга ведомства заявил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать 30 дней, в случае необходимости президент может продлить его ещё на такой же срок.

На Донбассе режим ЧП не будет введен дополнительно, потому что он там действует с 2014 года.

Данилов перечислил меры ЧП в Украине:

усиление охраны общественного порядка;

ограничение движения транспорта и его осмотр;

проверки документов у граждан.

Секретарь СНБО заявил, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.

"На нашей жизни это почти никак не отобразится", - обещает Данилов по поводу введения чрезвычайного положения в Украине.

Он добавил, что решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.

Также Данилов заявил, что военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет.

Вместе с тем, он добавил, что по мобилизации решение властями Украины не принималось.

Секретарь СНБО также заявил, что Украина планирует призвать 36 тысяч резервистов из оперативного резерва. А по поводу того, будет ли Украина разрабатывать ядерное оружие, у Данилова данных нет.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал условие введения в Украине военного положения.

Также сообщали, что в Украине начался призыв в ВСУ резервистов от 18 до 60 лет.

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