Во вторник, 15 февраля, "Слуги народа" внесут в Верховную Раду закон про запрет выезда за границу чиновникам во время военного положения.

Об этом сообщает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Во время военного положения будет запрет на выезд:

губернаторам,

членам Кабмина,

народным депутатам,

госслужащим высшей категории,

руководителям центральных органов исполнительной власти,

руководителям организаций критической инфраструктуры,

руководителям предприятий со стратегическим значением для экономики.

"Причем законом предусмотрена интересная норма: чиновник из списка все же может выехать во время ограничений, но исключительно по личному поручению президента", - пишет Железняк.

Напомним, ранее депутатам от "Слуги народа" запретили выезжать из Украины, а также, по информации источников "Страны", приказали в обязательном порядке быть в парламенте на этой неделе.

После этого депутатов "Слуги народа", которые находятся за границей, призвали вернуться в Украину до 14 февраля.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит у "Слуг народа" на фоне слухов о "вторжении России".