"Слуги народа" внесут в Раду законопроект о запрете выезда за границу чиновникам во время военного положения
Во вторник, 15 февраля, "Слуги народа" внесут в Верховную Раду закон про запрет выезда за границу чиновникам во время военного положения.
Об этом сообщает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Во время военного положения будет запрет на выезд:
- губернаторам,
- членам Кабмина,
- народным депутатам,
- госслужащим высшей категории,
- руководителям центральных органов исполнительной власти,
- руководителям организаций критической инфраструктуры,
- руководителям предприятий со стратегическим значением для экономики.
"Причем законом предусмотрена интересная норма: чиновник из списка все же может выехать во время ограничений, но исключительно по личному поручению президента", - пишет Железняк.
Напомним, ранее депутатам от "Слуги народа" запретили выезжать из Украины, а также, по информации источников "Страны", приказали в обязательном порядке быть в парламенте на этой неделе.
После этого депутатов "Слуги народа", которые находятся за границей, призвали вернуться в Украину до 14 февраля.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит у "Слуг народа" на фоне слухов о "вторжении России".