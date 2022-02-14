На фоне возможного "вторжения" России в Украину в "Слуге Народа" заявили, что партия намерена способствовать формированию сил территориальной обороны во всех регионах страны.

Соответствующее поручение глава партии Елена Шуляк дала главам областных, а также Киевской и Криворожской городских организаций партии, говорится на официальном сайте "Слуги народа".

"Мы вносим вклад в общее дело защиты независимости и территориальной целостности Украины – в пределах определенных законом, возможностей и полномочий. Мы сегодня фактически превращаем наши областные организации и местные центры в штабы содействия территориальной обороне и национальному сопротивлению", – пояснила глава партии.

В поручении предполагается создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах, налаживание связи с руководителями зон и районов теробороны (ТрО), обеспечение работы колл-центров партии, разъяснение информации по организации ТрО, организация сбора средств и волонтерской помощи для системы ТрО , местные депутаты должны проверить факт выделения и состояние помещений для ТрО, провести внеочередные заседания сессий для решения нужд ТрО.

Заявление Шуляк прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Зеленский и его партия хотят выжать для себя максимум пиар-очков из ситуации с "вторжением". Они пытаются косплеить известный советский сюжет "обком закрыт, все ушли на фронт" и представить себя центром "сопротивления вторжению" (смелости для этого много не надо, учитывая, что во вторжение, судя по заявлениям Зеленского, сама власть не верит)...

Тема понятная. Вот только на поле "сопротивления вторжению" сильная конкуренция. Тут и Порошенко, и Кличко, и многие другие", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 11 февраля рассказал, кто будет входить в те два миллиона граждан, которые составят силы теробороны.

Кроме того мы сообщали, что киевская мэрия, несмотря на недовольство Банковой и СНБО по поводу "военной" активности столичного градоначальника Виталия Кличко, набирает бойцов теробороны.