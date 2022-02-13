На фоне слухов о скором "вторжении" во фракции "Слуга народа" усиливается разброд и шатание.

По информации источников "Страны", руководство фракции "Слуг народа" действительно запретило депутатам выезжать из Украины, а также приказало в обязательном порядке быть в парламенте на этой неделе.

Связано это с тем, что завтра воздушное сообщение Украины с внешним миром может быть ограничено (из-за позиции страховых компаний). И те, кто окажется за границей, не смогут вернуться. А с голосами во фракции и так плохо.

"У нас и так никто особо чемоданы не паковал. Но не буду скрывать, приходится постоянно успокаивать родственников по телефону, за семью переживаю. В руководстве сейчас попытаются воспользоваться моментом, чтоб вернуть монобольшинство в парламент. Там уже началась песня объединения, типа: "ребята, надо забыть о разногласиях хотя бы на время", - сообщил источник.

Но, по словам опрошенных "Страной" депутатов, "объединению монобольшинства" мешает серьёзный внутренний конфликт, который назревает в "Слуге народа" из-за планов Зеленского создать новую партию своего имени, о чем уже писала "Страна".

"Над названием пока думают, но хотят, чтобы фамилия президента фигурировала. Будут социально-значимые ребята: врачи, спортсмены и лидеры мнений. А нас, "старых новых лиц" там уже не ждут. И это даже не скрывают. Из-за этого монобольшинство и посыпалось. А сейчас снова о нас вспомнили, когда голоса понадобились", - рассказал один из депутатов Слуги народа.

В то же время один из мажоритарщиков "Слуги народа" откровенно признался, что депутаты ищут новых покровителей на местах.

"На нас никто ставок в будущем не делает. Нет никаких перспектив, поэтому многие ребята уже ищут себе серьёзных покровителей на местах, чтобы попасть хотя бы в местные и областные советы в следующем созыве", - утверждает мажоритарщик из "Слуги народа".

По его словам, у депутатов отпало желание голосовать.

"Честно, если бы у меня были гарантии, что я буду в следующем созыве с ними, без проблем, готов нести ответственность за все инициативы публично. А в руководстве махнули на нас рукой", - возмущается нардеп.

В свою очередь, депутаты списочники находятся в подвешенном состоянии.

"Мажоров сложно заставить голосовать, а у нас один разговор: "ты вообще без фамилии Зеленский никто и звать тебя никак". Коммуникации до сих пор нет. Арахамия что-то пытается, но ему, как и ОП - все силы на историю с войной. Но поверьте, если с мажорами хотя бы как-то считается, то у нас приказной порядок. Правда, среди списочников тоже потерянных уже почти нет, все больше ребят идут в разные группы, ориентированных на ОП уже очень мало", - рассказал источник.

По словам нашего собеседника в "Слуге народа", "воскресить" монобольшинство попытается лично президент Зеленский.

"Следующая неделя парламентская, а наш потолок пока 190 голосов. Плюс, есть реально заболевшие ковидом. По фракции гуляет слух, что президент соберёт нас всех на закрытую встречу, мы выслушаем его, а он нас. Так уже было не один раз. Про партию президент вспоминает только в экстренные моменты, когда что-то нужно, а потом, как правило, забывает и забивает на нас", - считает источник в "Слуге народа".

Ранее в партии "Слуга народа" назвали ситуацию с "вторжением" информационной спецоперацией США. Об этом заявил нардеп Егор Чернев - он написал пост в Facebook о том, что цель этой операции - "демонизация РФ в мире" и мобилизация НАТО.

Также напомним, что "Страна" следит за главными заявлениями и событиями вокруг темы "вторжения".