На фоне возможного "вторжения" России Офис президента Украины и руководство Верховной Рады призвало народных депутатов вернуться в страну как можно скорее.

По информации источников "Страны" в "слуге народа", депутатам президентской фракции действительно запретили выезжать из Украины.

"Более того, у пограничников есть неофициальный список с фамилиями депутатов, чтобы их не выпустили из страны, мол, эти товарищи остаются здесь", - сообщил источник.

Напомним, ранее народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", рассказал, что с 14 февраля депутатам "Слуги народа" запретили покидать страну. По информации источников "Страны" в "слуге народа", депутатам президентской фракции действительно запретили выезжать из Украины.

"Более того, у пограничников есть неофициальный список с фамилиями депутатов, чтобы их не выпустили из страны, мол, эти товарищи остаются здесь", — сообщил источник.

Кроме того, мы писали, что в партии "Слуга народа" назвали ситуацию с "вторжением" информационной спецоперацией США. Об этом заявил нардеп Егор Чернев - он написал пост в Facebook о том, что цель этой операции - "демонизация РФ в мире" и мобилизация НАТО.