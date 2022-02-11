"Слуги народа" предлагают Раде ужесточить штрафы для владельцев элитных авто. Инициатива предусматривает увеличение в 10 раз размеров штрафов по Админкодексу и в два раза - по Уголовному кодексу. Под нее попадают владельцы автомобилей стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (2,44 млн грн или около $85 тысяч).

Предусматривающий такие нормы законопроект №7026 авторства 10 депутатов этой фракции зарегистрирован в Верховной Раде.

"Следствием принятия указанного законопроекта будет повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей, увеличение бюджетных поступлений", - отмечается в пояснительной записке к нему.

Также указано, что среди нарушений, за которые предлагается повысить штрафы, - непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема, превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора, невыполнение водителем требований об остановке и уход с места ДТП, нарушение правил с повреждением других авто, езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или без документов.

Что касается штрафов по Уголовному кодексу, размер которых предложено удвоить, то речь идет, в том числе, об уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде договорились не штрафовать ФОПов до конца 2022 года за отсутствие кассовых аппаратов.

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